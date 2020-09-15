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Apple представила новий Apple Watch Series 6

Вівторок, 15 вересня 2020, 20:21
 

Компанія Apple представила новий Apple Watch Series 6.

Про це розповіли під час презентації

Головною іновацією пристрою стане вимірювання рівню кисню в крові. Компанія додала цю функцію через поширення коронавірусу. 

Також годинник вказуватиме вам, якщо ви миєте руки менше, ніж 20 сек. 

 



Нові датчики допоможуть стежити за здоров'ям хворим на астму та цукровий діабет. 

Годиники вийдуть в синьому, золотому, темно-сірому та червоному кольорах.

В годинику використали процесор S6 на базі A13 Bionic, як у iPhone 11, що допоможе годиннику бути більш автономним.

Ціна на новий Apple Watch Series 6 стартує з 400$.

Також компанія презентувала бюджетний годинник — SE.

Економічна правда

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