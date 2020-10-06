Мінфін: Міносвіти з Приватбанком повернули уже 70% коштів за пробне ЗНО

Станом на 1 жовтня 2020 року Міносвіти спільно з Приватбанком повернули 36 млн 688 тисяч грн за пробне ЗНО, це 69,9% від загальної суми (52 млн 450 тис грн).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що станом на 1 жовтня кошти повернули 149 тис. 611 учасникам.

"Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до АТ КБ "Приватбанк" для їх повернення 218 тис. 663 учасникам.

Проведення виплат відбувається у період з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення Приватбанку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на 1 вересня Міносвіти спільно з Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО 132 тис 218 учасникам на 32,73 млн грн.

Через погіршення епідеміологічної ситуації пробне ЗНО відбувалося 15 і 17 червня вдома онлайн, а не в навчальних закладах. Рішення про скасування пробного ЗНО в навчальних закладах уряд ухвалив через зростання кількості хворих на COVID-19, також вирішили повернути плату за тестування.

Економічна правда