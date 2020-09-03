Мінфін: Приватбанк повернув плату за пробне ЗНО на 32,7 мільйонів

Станом на 1 вересня Міносвіти спільно з Приватбанком повернули кошти за пробне ЗНО 132 тис 218 учасникам на 32,73 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що це 62,4% від загальної суми (52 млн 450 тис грн).

Кошти виплачують на безповоротній основі з Фонду для боротьбі з COVID-19, які були спрямовано в Приватбанк. Загалом їх мають отримати 218,663 тис учасників, виплати здійснюють до 1 грудня.

Нагадаємо:

Через погіршення епідеміологічної ситуації пробне ЗНО відбувалося 15 і 17 червня вдома онлайн, а не в навчальних закладах. Рішення про скасування пробного ЗНО в навчальних закладах уряд ухвалив через зростання кількості хворих на COVID-19, також вирішили повернути плату за тестування.

Економічна правда