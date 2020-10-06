У "Нафтогазі" відповіли на звинувачення аудиторів про втрати на 75 мільярдів

У НАК "Нафтогаз" занепокоєні висновками Державної аудиторської служби щодо прямих витрат компанії на 75 млрд грн через фінансові порушення, проте НАК заперечує проти окремих висновків держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.

Про це у компанії повідомили у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Затримка в оплаті дивідендів за підсумками 2018 року виникла через невчасність оприлюднення відповідного розпорядження Кабінету Міністрів", - йдеться у відповіді НАК.

Компанія нагадує, що згідно із законом "Про акціонерні товариства" виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів у термін до шести місяців після їх проведення.

Кабмін вирішив спрямувати 90% чистого прибутку "Нафтогазу" за 2018 рік у держбюджет 24 квітня 2019 року, однак, проігнорував свій обов'язок щодо обов'язкового оприлюднення своїх розпоряджень протягом п'яти днів, йдеться в інформації НАК.

Відповідно до неї, компанія дізналася про рішення акціонера лише 5 липня, отримавши лист від Секретаріату КМУ 4 липня, після чого перерахувала до держбюджету 8,168 млрд грн.

Коментуючи зауваження ДАСУ щодо несвоєчасності затвердження фінансового плану, "Нафтогаз" відзначив системні затримки акціонером такого затвердження, у зв'язку з чим компанія не має можливості здійснювати капітальні інвестиції.

"Одним із яскравих негативних результатів цієї ситуації стала втрата "Нафтогазом" спецдозволів на користування надрами на Оболонській, Будищансько-Чутівській і Писарівській площах у 2017 році", - йдеться у відповіді на запит.

Згідно з нею, невиконання Концепції розвитку газодобувної галузі в компанії пов'язують із затримками з боку Держгеонадр і місцевих органів влади у видачі спеціальних дозволів на користування надрами, про що НАК неодноразово попереджав уряд. Водночас наразі дочірнє АТ "Укргазвидобування" здобуває відповідних спецдозволи на аукціонах, які проводить Держгеонадр, уточнюється в документі.

Коментуючи створення резервів під сумнівну заборгованість, у "Нафтогазі" наголосили, що це є вимогою міжнародних стандартів бухгалтерської та фінансової звітності.

"Особливо актуальна ця вимога у світлі регулярних спроб списання заборгованості контрагентів перед державними "Нафтогазом", "Укртрансгазом" і ОГТСУ, як, наприклад, у законопроекті №3800-1, який пропонує сумарно до списання майже 100 млрд грн", - наголосили в НАК.

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Нагадуємо:

Ревізори Держаудитслужби нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.