Доходи бюджету: відставання від плану скорочується – експерти

Перевиконання по доходах держбюджету у серпні-вересні 2020 року дозволило скоротити розрив у недозборах надходжень, накопичених протягом першої половини року.

Про це у Telegram-каналі повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

"Якщо на кінець липня розрив між планом і фактом становив 30,4 млрд грн, за результатами вересня накопичений обсяг недовиконання скорочено до 11,8 млрд грн.

В тому числі, 10 млрд грн, за результатами 9 місяців, не вистачає, аби виконати весь план по доходах загального фонду бюджету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%.

За даними Держказначейства станом на 28 вересня 2020 року, за 8 місяців держава не виконала восьму частину запланованих видатків, фінансування не почалося за 25 бюджетними програмами на 9,5 млрд грн.

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Економічна правда