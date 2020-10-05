Держпідприємство вперше продало "зелену" електроенергію на біржі

На Українській енергетичній біржі 5 жовтня вперше відбувся аукціон з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Кількість учасників аукціону становила 28, а реалізація продукції - майже 100%.

"Середньозважена ціна базового навантаження за результатами аукціону сформувалася на рівні 1340,43 грн, і зросла на 35% від стартової", - йдеться у повідомленні.

При цьому по блочних позиціях ціна зросла на 41,5% за графіком 9-16 год. та на 51% - за графіком 12-13 год. і становила, відповідно, 1 393,64 і 1 357,96 грн за МВт-год. Загальна вартість продажу сягнула 44, 295 млн грн.

Особливістю цього аукціону є продаж електроенергії на підвищення ціни. Право на купівлю електроенергії від ДП "Гарантований покупець" отримали всі учасники, що пройшли відповідну реєстрацію на УЕБ, зауважили на біржі.

Таким чином, ДП "Гарантований покупець" реалізував увесь виставлений обсяг базового навантаження (25 250 МВт-год.), та 7 518 МВт-год. блочними позиціями.

На аукціон було виставлено 6 позицій у торговій зоні ОЕС України: дві позиції базового навантаження, блочні позиції з 9 до 16 год. та 12 до 13 год. Термін постачання електроенергії - з 11 жовтня по 31 жовтня 2020 року.

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Економічна правда