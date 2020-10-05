Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

5 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:15 встановились на рівні 28,38 - 28,40 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,38 - 28,40 гривні;

Євро – 33,35 - 33,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,29 – 28,48 гривні. Євро купують по 32,96 гривні, продають по 33,37 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,38 - 28,45 гривні, євро - 33,12 - 33,23 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 28,37 - 28,44 гривні, євро - 33,11 - 33,24 гривні.

Нагадаємо:

5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.

Економічна правда