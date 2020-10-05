Обсяг транзиту російського газу через ГТС України досяг 40 мільярдів кубометрів

З початку 2020 року обсяг транзиту російського газу через ГТС України 4 жовтня досяг 40 млрд кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України у Facebook.

"Маємо круглу цифру – 40 млрд кубометрів російського газу ми протранзитували до країн Європи з початку цього року.

Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн куб. м. Багато це чи мало? Це той максимум, який очікується і наразі передбачений контрактом з Газпромом на весь 2020 рік.

Оператор ГТС України повністю виконує зобов'язання щодо забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українським споживачам", - йдеться у повідомленні.

"Українська ГТС може транспортувати значно більше блакитного палива, і ми знаходимся у постійному пошуку нових ринкових продуктів, сервісів, які зможуть надати ще більше гарантій енергетичної безпеки українцям та нашим партнерам в ЄС.

Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний Потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже існуючої інфраструктури, як і задекларовано всіма документами ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо:

Російська компанія "Газпром" замовила додаткові потужності для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

Економічна правда