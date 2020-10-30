НБУ визначив офіційний курс гривні на перший робочий день листопада
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 20:05
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 30 жовтня - 33,30 гривні).
Нагадуємо:
30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.
На закритті міжбанку 30 жовтня котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,50 - 28,52 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua