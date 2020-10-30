Всі розділи
Укр / Рус

НБУ визначив офіційний курс гривні на перший робочий день листопада

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 20:05
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 30 жовтня - 33,30 гривні).

Нагадуємо:

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

На закритті міжбанку 30 жовтня котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 30 жовтня 2020, 11:30
Курс гривні до долара знизився до мінімуму за 33 місяці 29 жовтня 2020, 20:20
Курс валют на 29 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 29 жовтня 2020, 11:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!