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Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 11:30
 

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,44 - 28,45 гривні;

Євро – 33,19 - 33,20 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,37 – 28,56 гривні. Євро купують по 32,99 гривні, продають по 33,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,44 - 28,52 гривні, євро - 33,16 - 33,28 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,44 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,30 грн (на 29 жовтня - 33,31 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 29 січня було зафіксовано курс 28,55 гривні.

Економічна правда

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