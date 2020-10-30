Регулятор схвалив RAB-тарифи для перших обленерго

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила тарифи з урахуванням стимулюючого тарифоутворення для "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго" і "Тернопільобленерго".

Рішення будуть оприлюднені для пропозицій і зауважень з метою остаточного затвердження, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами глави НКРЕКП Валерія Тарасюка, RAB-тарифи схвалюються для перших операторів системи розподілу вперше після затвердження методології стимулюючого тарифоутворення.

Згідно з проєктом постанови, тариф "Кіровоградобленерго" з урахуванням стимулюючого тарифоутворення становитиме для першого класу напруги 247,81 грн/МВт-год, для другого - 1236,38 грн/МВт-год.

За першим класом це на 42 грн або 20,5% більше діючого тарифу, встановленого ВСР у 2020 році за методикою cost+ і становить 205,68 грн/МВт-год.

Що стосується тарифу для другого класу напруги, то він на 357,34 грн або 40,65% більше встановленого за методикою cost+ і становить 879,04 грн/МВт-год.

Прибуток на регуляторну базу активів, створену до переходу на стимулююче регулювання, визначений на рівні 273,08 млн грн.

Крім того, регулятор схвалив інвестиційну програму "Кіровоградобленерго" на 2021 рік у розмірі 289,49 млн грн.

Джерелами її фінансування визначена амортизація в розмірі 134,87 млн грн (в поточному році вона становила 89,9 млн грн), а також прибуток в розмірі 136,54 млн грн, що в 4,3 рази перевищує показник, встановлений для 2020 року (31,5 млн грн).

Для "Рівнеобленерго" тариф схвалений на рівні 167,5 грн/МВт-год для першого класу і 989,81 грн/МВт-год для другого класу напруги.

Схвалений тариф вище на 4,7% в порівнянні з діючим тарифом для першого класу напруги, встановленого за методикою cost+ (159,93 грн/МВт-год), і на 39,8% - в порівнянні з тарифом для другого класу напруги за методикою cost+ (708,01 грн/МВт-год).

Прибуток на регуляторну базу активів, створену до переходу на стимулююче регулювання визначений на рівні 256,8 млн грн.

Крім того, регулятор схвалив інвестиційну програму "Рівнеобленерго" на 2021 рік у розмірі 233,79 млн грн, що на 88% більше обсягу інвестпрограми на 2020 рік.

Джерелами її фінансування визначена амортизація в розмірі 69,12 млн грн (в поточному році вона становила 46,08 млн грн), а також прибуток в розмірі 128,4 млн грн, що в 6,7 рази перевищує показник, встановлений для 2020 року (19,03 млн грн).

Тарифи для "Тернопільобленерго" на 2021 рік з урахуванням стимулюючого тарифоутворення схвалені на рівні 177,11 грн/МВт-год для першого класу і 1269,57 грн/МВт-год для другого класу напруги.

Схвалений тариф вище на 21,2% в порівнянні з діючим тарифом для першого класу напруги, встановленого для "Тернопільобленерго" за методикою cost+ (146,12 грн/МВт-год), і на 41,9% - в порівнянні з тарифом для другого класу напруги за методикою cost+ (894,31 грн/МВт-год).

Прибуток на регуляторну базу активів, створену до переходу на стимулююче регулювання, визначений на рівні 233,59 млн грн.

Регулятор схвалив інвестиційну програму "Тернопільобленерго" на 2021 рік у розмірі 220,64 млн грн, що на 117,14% більше обсягу інвестпрограми на 2020 рік. Джерелами її фінансування визначена амортизація в розмірі 94,1 млн грн (в поточному році вона становила 62,73 млн грн), а також прибуток в розмірі 111,79 млн грн, що в 18,9 разів перевищує показник, встановлений для 2020 року (5,86 млн грн).

НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Колишній прем’єр-міністр Гройсман заявляв, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

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Нагадуємо:

Стимулююче тарифоутворення – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Таке регулювання передбачає, що обленерго гарантовано отримуватимуть прибуток, який залежатиме від загальної вартості активів. Вважається, що це стимулюватиме компанії вкладати кошти у модернізацію активів.

Ставка дохідності для старих і нових активів - ключове питання, щодо якого не могли дійти згоди учасники ринку під час попередніх спроб запровадити стимулююче тарифоутворення.