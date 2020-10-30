Приватбанк завершив третій квартал 2020 року з прибутком 21,3 мільярди

Приватбанк завершив третій квартал 2020 року із прибутком 21,3 млрд грн, за підсумками першого півріччя року прибуток банку становив 14,1 млрд грн.

Про це повідомляє прес служба банку.

Зазначається, що збільшення прибутку банку було забезпечено насамперед зростанням комісійних доходів.

"Відновлення ділової активності у третьому кварталі дозволило Приватбанку збільшити обсяг чистих комісійних доходів у порівнянні з другим кварталом на 29% - до 13 млрд за підсумками 9 місяців року.

Чистий процентний дохід, зважаючи на відчутне зниження відсоткових ставок за кредитами малому та середньому бізнесу, у третьому кварталі залишився на рівні попереднього кварталу та за підсумками 9 місяців року становить 15,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Всього від обслуговування клієнтів та виконання банківських операцій за 9 місяців 2020 року банк отримав 19 млрд грн прибутку.

"Інша частина прибутку - результат впливу макроекономічних та інших факторів. Так, зміни в світовій економіці та економіці України обумовили збільшення результату від облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації. Результат цього сегменту за 9 місяців склав 18,4 млрд грн.

Одночасно переоцінка цих облігацій частково нівелює від’ємний вплив на результати банку коливань валютних курсів, що за 9 місяців 2020 року обумовило -7,5 млрд грн збитків", - додали у банку.

Нагадаємо:

З початку 2020 року банки отримали майже 38 мільярдів чистого прибутку - це на 22% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

Економічна правда