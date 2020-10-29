З початку 2020 року банки отримали майже 38 мільярдів чистого прибутку - це на 22% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

У третьому кварталі прибутковість банків зросла в 1,8 рази у порівнянні з другим, до якого потрапив основний період жорстких карантинних обмежень. Натомість це на 20% менше показників 2019 року.

Через падіння бізнес-активності зменшується попит на кредитування, банківські послуги, а також збільшується кількість невиплат за кредитами. Це позначається на процентних та комісійних доходах банків - темпи їхнього зростання найнижчі з 2016 року.

У Нацбанку слабші фінансові показники пов'язують із резервами під очікувані збитки, які формують банки. За 9 місяців сума резервів становить 20,9 млрд, за відповідний період 2019 - 8,3 мільярди, тобто понад удвічі менше.

З 74 банків 62 є прибутковими з чистим прибутком у 40,8 мільярдів. 12 банків є збитковими на суму 3,2 мільярда. 56,6% прибутку банків сформовано Приватбанком (21,3 мільярд). Ще 9,2 мільярди - групою банків з іноземним капіталом, крім російського.

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомив, що у порівнянні з минулорічним періодом надходження до кас банків скоротилося на 9,5%.

Економічна правда