У Spotify анонсували підвищення цін на підписку

Співзасновник та гендиректор стрімінгового сервісу Spotify Даіель Ек заявив, що компанія планує подальше підвищення цін для збільшення загальної виручки.

Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що у третьому кварталі 2020 року компанія отримала 6 мільйонів підписників (а загальна кількість підписників сягає 144 мільйонів), проте це не виправдало плани керівництва компанії щодо прибутку.

"Підвищуючи ціни на свої послуги, Spotify може отримати більші доходи на ринках, де компанія вважає, що користувачі і надалі бачитимуть цінність у платі за підписку", - йдеться у повідомленні.

"Компанія не деталізувала свої плани щодо підвищення цін.

За словами Ека, хоча основним напрямком роботи Spotify і надалі залишається зростання кількості користувачів, є ринки, де послуга є більш зрілою і збільшила цінність, яку вона надає передплатникам, в тому числі завдяки своєму "розширеному вмісту", - пише видання.

Під "розширеним вмістом" він має на увазі, зокрема, бібліотеку подкастів, яка на сьогодні налічує 1,9 млн подкастів.

"Первинні результати вказують на те, що на ринках, де ми перевірили підвищення цін, наші користувачі вважають, що Spotify залишається винятковою цінністю, і вони готові платити більше за наші послуги", - додав гендиректор компанії.

При цьому, Spotify уже протестував зростання цін на кількох ринках, включно з деякими європейськими ринками.

Зокрема, Spotify збільшила вартість свого сімейного плану в Австралії з 17,99 австралійських доларів до 18,99 австралійських доларів, або приблизно 13,69 доларів США.

Найближчим часом також підніметься ціна на сімейний план в десятці інших країн, зокрема, для Бельгії, Швейцарії, Болівії, Перу, Еквадору і Колумбії.

Нагадаємо:

Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня офіційно доступний в Україні.

Крім старту в Україні 15 липня Spotify також почав роботу на 12 нових ринках, включаючи Молдову, Казахстан, Білорусь, Росію, Албанію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Косово, Чорногорію, Сербію, Словенію і Північну Македонію.