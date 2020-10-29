В УЗ до квітня 2021 року не планують підвищувати пасажирські тарифи
В "Укрзалізниці" до кінця першого кварталу 2021 року не планують підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
Про це на брифінгу заявив директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ніяких підвищень в цьому році не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми зараз у дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення", - підкреслив він.
За словами Перцовського, фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.
Він додав, що компанія з 1 листопада на близько 15% знизить вартість квитків на місця в вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті" - "щоб не перевозити повітря".
Також, за словами Перцовського, УЗ введе диференціацію ціни залежно від терміну покупки квитків - "чим раніше, тим дешевше".
Нагадаємо:
В "Укрзалізниці" заявили, що виступають за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину - у компанії підкреслюють, що зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до "вкрай негативних наслідків" для національної економіки.
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