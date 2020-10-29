Американські індекси упали на понад 3% на тлі побоювань щодо коронавірусу

На тлі побоювань інвесторів щодо росту кількості інфікованих коронавірусом американські фондові індекси за підсумками торгів 28 жовтня упали більш ніж на 3%.

Про це свідчать дані торгів.

Зокрема, індекс Dow Jones упав на 943,24 пункти (-3,43%) - це найбільш суттєве одноденне падіння з 11 липня.

Водночас індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, упав на 119,64 пункти (-3,53%).

Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 426,48 пункти (-3,73%).

За даними The Wall Street Journal, Dow Jones знижується четверту сесію поспіль, індекс S&P 500 з початку вересня знизився майже на 7%, а індекс електронної біржі Nasdaq різко скоротився в зв'язку з тим, що впали котирування провідних технологічних компаній: Apple - на 4,42%, Alphabet - на 4,82%, Microsoft - на 4,95%.

Нагадаємо:

На закритті торгів 26 жовтня індекс Dow Jones (включає 30 найбільших компаній США, які торгуються на біржі) упав на 2,3% або 650,19 пункта, для індекса Dow Jones понеділок став найгіршим днем з початку вересня.

Економічна правда