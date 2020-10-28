Прибутки Microsoft за час карантину зросли на третину

Перші три місяці бюджетного періоду показують зростання прибутків Microsoft на 30%. Це сталося зокрема завдяки хмарним сервісам компанії, що принесли їй понад 15 мільярдів доларів.

Про це пише Microsoft у квартальному звіті.

Компанії вдалося збільшити прибутки на 30% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Вони становлять майже 14 мільярдів доларів. Дохід компанії також виріс до позначки понад 37 мільярдів доларів - це на 12% більше минулого періоду.

Виконавча фіндиректорка Microsoft Сатья Наделла зазначила, що "попит на хмарні сервіси дав потужний старт бюджетному року з доходами у 15,2 мільярди доларів, що є на 31% більше за минулорічні показники".

Особливого росту зазнав сервіс для зберігання та обробки даних Azure, чиї доходи збільшилися на 48% - це найбільше зростання серед продуктів компанії за рік. Наступним найуспішнішим продуктом є система корпоративного планування Dynamics 365 з ростом у 38%.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри повідомили про наміри співпраці з Microsoft для реалізації ініціатив у цифровій трансформації.