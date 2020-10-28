Блокування Smart TV: в LG розповіли, що робити зі старими телевізорами

Власникам телевізорів виробництва компанії LG, які в майбутньому можуть зіткнутися з блокуванням функції Smart TV, радять звертатися в клієнтську службу підтримки або сервісний центр LG.

Про це повідомляє itc.ua з посиланням на заяву LG.

У жовтні стало відомо, що власники "розумних телевізорів" LG в Україні після оновлення прошивки, яке вийде 16 листопада, можуть зіткнутися з обмеженням або повним блокуванням функціональності Smart TV.

Проблема зачіпає тільки моделі, вироблені LG для продажу в інших країнах, а не в Україні. Тобто, мова йде про так звані "сірі" телевізори, ввезені в Україну неофіційно.

В офіційному коментарі компанія закликала купувати техніку в офіційних магазинах-партнерах, а також пообіцяла "прості шляхи вирішення проблеми".

"Техніка LG, яка надходить на територію України, обкладається митними платежами та проходить обов'язкову сертифікацію, щоб відповідати вимогам технічних регламентів. Це є гарантією її адаптації та готовності до роботи в Україні, а також підтверджує наявність гарантії від заводу-виробника і обслуговування офіційними сервісними центрами.

На жаль, іноді телевізори та інша техніка надходить на територію країни в обхід цих правил. Неофіційна продукція не має спеціального маркування і сертифікатів. Це означає, що якість її роботи в умовах певних комунікацій не перевірена, ... а набір програмного забезпечення може бути неповним або локалізованим для іншої країни", - заявили в LG.

Щоб повноцінно користуватися послугами Smart TV, виробник рекомендує перевіряти техніку на наявність знаків відповідності та утриматися від необдуманої покупки товарів в неперевірених магазинах.

Під блокування можуть потрапити несертифіковані моделі 2020 року наступних серій:

OLED: CX, GX, WX, ZX. NanoCell: NANO806, NANO866, NANO916, NANO956, NANO996, NANO906. UHD: UN8500, UN8100, UN7400, UN7390, UN7100.

В LG визнають, що нерідко трапляється, коли продавці усвідомлено вводять покупця в оману, продаючи їм не сертифікований товар.

Нинішнім власникам телевізорів, які в майбутньому можуть зіткнутися з блокуванням, компанія радить звертатися в клієнтську службу підтримки або сервісний центр LG.

У заяві виробник говорить про потенційну можливість доукомплектації оригінальними елементами, які необхідні для коректної роботи і усунення неполадок співробітниками сервісу.

У той же час в компанії не уточнюють, чи буде така послуга безкоштовною або ж за розблокування доведеться доплатити.

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