LG почне блокувати послуги Smart TV на несертифікованих телевізорах

Компанія LG заявила, що почне блокувати послуги Smart TV на несертифікованих телевізорах в Україні та країнах пострадянського простору.

Про повідомляє прес-служба компанії.

Виданню AIN.UA в компанії розповіли, що це торкнеться моделей телевізорів 2020 року випуску. Йдеться тільки про відключення конкретних цифрових сервісів і додатків. Телевізор продовжить працювати на передачу ТВ-сигналу.

Компанія підготувала оновлення програмно-апаратних засобів телевізорів LG. Однак з його автоматичною установкою на несертифіковані пристрої, послуги Smart TV "можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені".

Зміни вступають в силу, починаючи з 16 листопада 2020 року, коли LG почне масштабне оновлення прошивки.

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