Перша партія Tesla Model 3 прямує до Європи

Партія з 7 тисяч Tesla Model 3 вперше рушила з Шанхайського порта у напрямку бельгійського Зебрюге.

Про це пише Ліга.Бізнес із посиланням на китайське видання The Paper.

Шанхайська гігафабрика Tesla, потужностей якої вистачає на виробництво 250 тисяч електрокарів на рік, почала експортувати авто у Європу. Перші продажі розпочнуться вже наприкінці листопада у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Португалії, Швейцарії та Швеції.

Фабрика розпочала роботу у 2019 році і наразі виробляє близько 4 тисяч авто на тиждень. Усього з початку року було зібрано майже 150 тисяч електроавтомобілів. Хоч у Шанхаї збирають зараз лише Model 3, роботи зі встановлення лінії збору Model Y вже ведуться.

На китайському ринку ціна Tesla Model 3 встановлена на рівні 37 тисяч доларів.

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В асоціації автовиробників України "Укравтопром" назвали цифру в 23,3 тисячі електромобілів в українському автопарку.