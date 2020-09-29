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"Нафтогаз" зберіг на жовтень умови тарифів на газ для населення

Вівторок, 29 вересня 2020, 13:21
 

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціни на газ на жовтень на поточному рівні - 4,7 грн/кубометр у рамках пакету "Місячний" та 5,24грн/кубометр у рамках тарифу "Річний".

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що у рамках тарифу "Місячний" при оплаті до 15 числа передбачена знижка, термін дії тарифу - безстроковий, а ціну клієнт дізнається щомісяця.

У рамках тарифу "Річний" ціна на газ фіксована, термін дії тарифу - 12 місяців.

Нагадуємо:

ГК "Нафтогаз України" з 16 вересня підвищив вартість газу для населення за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр.

В рамках місячного контракту у вересні ціна на газ зросла на 45% - з 3,24 грн до 4,7 грн за куб. м.

Економічна правда

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Нафтогаз газ

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