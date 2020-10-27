Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ по онкозахворюванням

Кабінет міністрів передав 61,55 млн грн, передбачених у 2020 році МОЗ за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, Укравтодору для покращення стану доріг загального значення у Львівській області.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 21 жовтня, передають "Наші гроші".

Зазначається, що загалом за цією бюджетною програмою перерозподілили 104,752 млн грн.

Зокрема, 20 млн грн передали Міносвіти для реставрації головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, 7,2 млн грн - Міносвіти на створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі НАУ, 6 млн грн - Міносвіти на реставрацію староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі Києва.

Ще 10 млн грн передали Міненерго на реалізацію державного інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей".

Кабмін також затвердив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору.

Так, із 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн - також на розвиток доріг у Львівській області.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла законопроєкт №3991 нардепа Олександра Трухіна, який, зокрема, передбачає перенаправлення 2,2 мільярда гривень субсидій на ремонт доріг.