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Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара

Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:45
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 28,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,49 грн (на 26 жовтня - 33,55 гривні).

Нагадуємо:

23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,29 гривні.

26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.

26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Економічна правда

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