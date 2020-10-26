Гривня знизилася до долара та євро
Понеділок, 26 жовтня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,55 грн (на 23 жовтня - 33,41 гривні).
Нагадуємо:
23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.
23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua