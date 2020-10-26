Всі розділи
Укр / Рус

Гривня знизилася до долара та євро

Понеділок, 26 жовтня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,55 грн (на 23 жовтня - 33,41 гривні).

Нагадуємо:

23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс на 26 жовтня: гривня втрачає позиції 23 жовтня 2020, 19:25
Нацбанк цього тижня відмовився від інтервенцій на міжбанку 23 жовтня 2020, 18:35
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла 23 жовтня 2020, 18:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!