Гривня знизилася до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,55 грн (на 23 жовтня - 33,41 гривні).

Нагадуємо:

23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

Економічна правда