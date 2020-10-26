Суд зобов’язав КМДА добудувати житловий комплекс Войцеховського

Суд зобов’язав Київську міську державну адміністрацію завершити будівництво житлового комплексу "Деміївський квартал" у зв’язку з неспроможністю забудовника продовжувати будівництво.

Про це свідчить постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, повідомляє видання "Наші гроші".

Добудова має відбутись без додаткового залучення коштів фізичних осіб, які вже виконали фінансові зобов’язання перед замовником будівництва та отримали квартири по акту прийому-передачі.

Суд визнав протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації по організації роботи, пов’язаної із завершенням будівництва житлового комплексу.

Апеляційний суд дійшов висновку, що протиправна бездіяльність КМДА полягає в утриманні від реалізації повноважень, спрямованих на організацію роботи, пов’язаної із завершенням будівництва ЖК "Деміївський квартал".

Суд зазначив, що КМДА була зобов’язана в межах наданих їй законами та Конституцією повноважень здійснювати контроль за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками – ТОВ "СБ ЛТД" та ТОВ "Укрміськбудхолдинг", за будівництвом та прийняттям в експлуатацію цього об’єкта будівництва, і, оскільки у ході судового розгляду було підтверджено неспроможність забудовника продовжувати таке будівництво, організувати роботу, пов’язану із його завершенням.

Натомість КМДА обмежилась лише листуванням з відповідними контролюючими органами, проведенням нарад, засідань, зустрічей, які, втім, не були ефективними і не призвели до реальних і юридично значимих наслідків, жодним чином не вирішили ситуацію із завершенням будівництва.

Колегія суддів зазначає, що бездіяльність КМДА виникла внаслідок ігнорування визначених чинним законодавством власних повноважень.

Позов до суду подали двоє власників квартир в цьому ЖК. Попередні договори купівлі-продажу вони уклали з "СБ ЛТД". Вони зазначають, що не отримали квартири у зв’язку із невведенням будинків в експлуатацію та зупиненням будівельних робіт.

"СБ ЛТД" стало замовником будівництва на ділянках, які з 2007 року орендувало ТОВ "Техенерго". А у подальшому "СБ ЛТД" уклало договір із ТОВ "Укрміськбуд холдинг", який мав добудувати житловий комплекс.

Цей об’єкт входить до списку 40 об’єктів, які самовільно реалізовувала група компаній "Укогруп" анатолія Войцеховського на самозахоплених ділянках. Ці забудови наразі є об’єктом розслідування у справі Нацполіції.

Нагадуємо:

Засновник групи компаній "Укогруп" Анатолій Войцеховський переховується від Національної поліції України у Польщі.