Скандальний забудовник Войцеховський переховується у Польщі

Засновник групи компаній "Укогруп" Анатолій Войцеховський, який з 2005 року побудував понад 40 незаконних забудов у Києві, переховується від Національної поліції України у Польщі.

Про це свідчить ухвала суду, передає видання "Наші гроші".

Слідчий суддя Печерського райсуду м. Києва відмовила у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Войцеховського.

21 травня 2020 року слідство направило Войцеховському повідомлення про підозру у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні.

Він викликався на допит у травні цього року, однак жодного разу не з’явився. На думку слідства, Войцеховський спланував втечу закордон, використовуючи документи, які дають йому право постійного проживання у Польщі.

За даними прикордонників, він на свій день народження, 7 березня цього року, перетнув пункт пропуску "Рава-Руська".

25 травня він був оголошений у розшук. 27 травня слідчі отримали дозвіл суду на затримання Войцеховського з метою приводу його в суд для розгляду клопотання про взяття його під варту.

28 вересня Войцеховський постановою слідчого був оголошений у міжнародний розшук. У той же день слідчий звернувся в суд з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Однак, суд відмовив, посилаючись на те, що у клопотанні відсутні відомості про міжнародний розшук Войцеховського, зокрема, відповідне скерування постанови слідчого. Крім того, суду не надано інформацію про перетин/неперетин кордону Войцеховським у період з 15.05.2020 до 28.09.2020.

Нагадуємо:

За даними слідства, починаючи з 2004-2005 років Войцеховський створив понад 60 підприємств, які об’єднав в одну групу компаній "Укогруп".

Войцеховський через вказані фірми організував самовільне будівництво житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів на самозахоплених ділянках у Києві, підроблюючи документи.

Мова йде про ЖК "Східна Брама" по вул. Світла, 3; ЖК "Синьоозерний" на перетині пр. Гонгадзе та пр. Правди; ЖК "Перлина Троєщини" по вул. М. Закревського, 42-А; ЖК "Олімпійське містечко" ("Панорамне містечко", "Панорамний") по вул. Ракетній, 24; ЖК "Совські Ставки" по вул. Кіровоградській, 70; ЖК "Науковий" по вул. Петропавлівській, 40 та ін.

Зокрема, внаслідок незаконного знесення будівлі на вул. Петропавлівській, 40 задля незаконної забудови ЖК Міненергетики зазнало шкоди на 2,64 млн грн.

Деякі інші учасники групи, організованої Войцеховським, вже засуджені.

Так, два виконавці були засуджені до 5 років умовно Деснянським районним судом м. Києва у 2017 році, ще один – Деснянським районним судом м. Києва до 1,5 років позбавлення волі у 2018 році.