Менше 40% коштів вкладників банків гарантуються Фондом

Гарантіями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покривається 222,8 мільярда гривень із 567,4 мільярда гривень вкладів у банках-учасниках ФГВФО, або близько 39%.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 вересня сума вкладів фізичних осіб та ФОП становила 554,5 мільярди.

Вклади у національній валюті зросли на 6,9 мільярда та становлять 325,6 мільярда. Сума валютних вкладів у гривневому еквіваленті зросла до 241,8 мільярда - це додаткові 6 мільярдів впродовж вересня.

Серед усіх вкладників 3,2% становлять фізичні особи-підприємці, що володіють 7,7% від загальних вкладів фонду.

98,1% вкладників банків мають вклади сумою менше 200 тисяч гривень, тобто гарантованої суми відшкодування - загалом це 222,8 мільярди гривень.

Наразі 73 банки є учасниками Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, що НБУ планує збільшити гарантовану суму банківського вкладу до 600 тисяч гривень.

Економічна правда