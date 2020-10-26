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Менше 40% коштів вкладників банків гарантуються Фондом

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:10
 

Гарантіями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покривається 222,8 мільярда гривень із 567,4 мільярда гривень вкладів у банках-учасниках ФГВФО, або близько 39%.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 вересня сума вкладів фізичних осіб та ФОП становила 554,5 мільярди.

Вклади у національній валюті зросли на 6,9 мільярда та становлять 325,6 мільярда. Сума валютних вкладів у гривневому еквіваленті зросла до 241,8 мільярда - це додаткові 6 мільярдів впродовж вересня.

Серед усіх вкладників 3,2% становлять фізичні особи-підприємці, що володіють 7,7% від загальних вкладів фонду. 

 

98,1% вкладників банків мають вклади сумою менше 200 тисяч гривень, тобто гарантованої суми відшкодування - загалом це 222,8 мільярди гривень.

Наразі 73 банки є учасниками Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, що НБУ планує збільшити гарантовану суму банківського вкладу до 600 тисяч гривень.

Економічна правда

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Фонд гарантування вкладів ФГВФО

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