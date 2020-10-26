Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії
Виробництво рафінованої соняшникової олії у вересні становило 60 тисяч тонн - це на 2 тисячі тонн більше у порівнянні з вереснем 2019 року.
Про це повідомляє Agronews з посиланням на Держстат.
Загалом виробництво соняшникової олії залишилося на рівні минулого року, що перевищує показники 2018 року на 9%.
Пов’язані цьогорічні високі показники зі значними залишками сировини минулого врожаю. Натомість, у майбутньому періоді очікується зменшення обсягів виробництва у категорії на 10%. Це пов’язано з тривалими посухами, що спричинили скорочення валового збору соняшників на 7% та його олійності на 1-2%.
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Раніше через несприятливі погодні умови Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових до 70 мільйонів тонн.
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