Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії

Виробництво рафінованої соняшникової олії у вересні становило 60 тисяч тонн - це на 2 тисячі тонн більше у порівнянні з вереснем 2019 року.

Про це повідомляє Agronews з посиланням на Держстат.

Загалом виробництво соняшникової олії залишилося на рівні минулого року, що перевищує показники 2018 року на 9%.

Пов’язані цьогорічні високі показники зі значними залишками сировини минулого врожаю. Натомість, у майбутньому періоді очікується зменшення обсягів виробництва у категорії на 10%. Це пов’язано з тривалими посухами, що спричинили скорочення валового збору соняшників на 7% та його олійності на 1-2%.

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Раніше через несприятливі погодні умови Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових до 70 мільйонів тонн.