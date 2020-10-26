Всі розділи
Укр / Рус

Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:30
 

Виробництво рафінованої соняшникової олії у вересні становило 60 тисяч тонн - це на 2 тисячі тонн більше у порівнянні з вереснем 2019 року.

Про це повідомляє Agronews з посиланням на Держстат.

Загалом виробництво соняшникової олії залишилося на рівні минулого року, що перевищує показники 2018 року на 9%. 

Пов’язані цьогорічні високі показники зі значними залишками сировини минулого врожаю. Натомість, у майбутньому періоді очікується зменшення обсягів виробництва у категорії на 10%. Це пов’язано з тривалими посухами, що спричинили скорочення валового збору соняшників на 7% та його олійності на 1-2%. 

Нагадуємо:

Раніше через несприятливі погодні умови Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових до 70 мільйонів тонн.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

аграрії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна зібрала 80% врожаю зернових 21 жовтня 2020, 11:25
Після місцевих виборів ОТГ отримають більше 2 мільйонів гектарів сільгоспземель – Петрашко 15 жовтня 2020, 13:55
Фермерам нарахували вже 71,6 мільйонів держпідтримки – Мінекономіки 12 жовтня 2020, 20:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!