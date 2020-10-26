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Курс валют на 26 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:40
 

26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,32 - 28,34 гривні;

Євро – 33,46 - 33,48 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,46 гривні. Євро купують по 33,23 гривні, продають по 33,63 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,41 гривні, євро - 33,41 - 33,49 гривні.

Нагадуємо:

23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,29 гривні.

Економічна правда

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