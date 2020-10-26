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Нафта дешевшає третій день поспіль

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:10
 

Ціни на нафту продовжують падати й досягли найнижчого рівня з початку жовтня. 

За даними MarketWatch, станом на 10:07 за Києвом ціна на WTI становить 38,55 долара за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі. Це на 1,34 долара (-3,36%) менше за показники минулої сесії. 

Ф’ючерси на нафту Brent втратили у ціні 1,37 долара (-3,18%) на лондонській біржі ICE Futures Europe.  

За останній тиждень ціни за барель переважно падали з невеликими підйомами 20 жовтня (+0,63 долара) та 22 жовтня (+0,61 долара). 

Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні 41 долара. Експерти зазначили, що посилення карантинних заходів у всьому світі може погіршити наявні прогнози через скорочення споживання та виробництва.

Економічна правда

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