Нафта дешевшає третій день поспіль

Ціни на нафту продовжують падати й досягли найнижчого рівня з початку жовтня.

За даними MarketWatch, станом на 10:07 за Києвом ціна на WTI становить 38,55 долара за барель на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі. Це на 1,34 долара (-3,36%) менше за показники минулої сесії.

Ф’ючерси на нафту Brent втратили у ціні 1,37 долара (-3,18%) на лондонській біржі ICE Futures Europe.

За останній тиждень ціни за барель переважно падали з невеликими підйомами 20 жовтня (+0,63 долара) та 22 жовтня (+0,61 долара).

Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував ціну на нафту у 2020 році на рівні 41 долара. Експерти зазначили, що посилення карантинних заходів у всьому світі може погіршити наявні прогнози через скорочення споживання та виробництва.

Економічна правда