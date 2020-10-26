Рожкова відреагувала на рішення НБУ забрати в неї ключові повноваження

Позбавлення першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової повноважень з регулювання банківської сфери створює загрози для прийняття регулятором неупереджених рішень.

Про це написала сама Рожкова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Рожкової, вона та член правління Дмитро Сологуб не підтримали це рішення.

"По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, не лише створює загрози для прийняття регулятором по-справжньому неупереджених рішень, а й руйнує колегіальність", - написала вона.

"І нарешті, це не відповідає принципам незалежності, які були закладені в основу трансформації Національного банку в 2014-2015 роках, яка проводилась в тому числі з урахуванням вимог МВФ", - повідомила Рожкова.

Нагадуємо:

Правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

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Економічна правда