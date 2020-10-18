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"Укрзалізниця" закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому

Неділя, 18 жовтня 2020, 17:23
 

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця  з 19 жовтня припиняє продаж квитків на певних станціях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Так буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком", – йдеться у повідомленні.

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Укрзалізниця

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