"Укрзалізниця" закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Неділя, 18 жовтня 2020, 17:23
За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припиняє продаж квитків на певних станціях.
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Так буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.
"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком", – йдеться у повідомленні.
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