"Укрзалізниця" закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припиняє продаж квитків на певних станціях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Так буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком", – йдеться у повідомленні.