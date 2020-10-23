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60 підприємств "Укроборонпрому" реорганізують у 9 холдингових компаній – віце-прем'єр

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 20:05
 

Більше 60 підприємств держконцерну "Укроборонпром" у процесі трансформації реорганізують у 9 холдингових компаній за напрямами: шість увійдуть до складу майбутньої держхолдингової компанії "Оборонні системи України", три - до "Аерокосмічні системи".

Про це заявив на брифінгу віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Шість ХК увійдуть до складу ДХК із попередньою назвою "Оборонні системи України": бронетанкова техніка (13 підприємств), радарні системи (10), спецхімія і боєприпаси (7+1), високоточна зброя (15) та авіаремонт (7).

"Три інші ХК - "Антонов", "Авіадвигунобудування" і "Ракетно-космічний центр "Південний" (умовна назва) - увійдуть до складу другої ДХК - "Аерокосмічні системи України", - пояснив він.

За словами Уруського, загалом в держконцерні на сьогодні 137 підприємств, з яких 21 - на тимчасово окупованих територіях. 

Уруський додав, що частина з них вже не задіяні в оборонно-промисловому комплексі і плануються до продажу двома хвилями.

Віце-прем'єр уточнив, що першу хвилю, в 19 підприємствах якої немає ні активів, ні завантаження, ні замовлень, на найближчих засіданнях уряду буде передано Фонду держмайна.

Уруський зазначив, що планують створити держфонд оборонної промисловості - за рахунок продажу підприємств другої хвилі, що мають хороші показники й активи (наприклад "Карпати" з Івано-Франківська), але давно не працюють в оборонній промисловості.

Нагадаємо:

Раніше "Укроборонпром" 1 жовтня представив віце-премєр-міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському комплексну стратегію трансформації та розвитку концерну до 2030 року.

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Укроборонпром

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