"Укроборонпром" представив Уруському концепцію трансформації у 7 холдингів

"Укроборонпром" 1 жовтня представив віце-премєр-міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському комплексну стратегію трансформації та розвитку концерну до 2030 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Документ описує процес трансформації державного концерну у сім галузевих холдингів та принципи їх формування, а також цільову модель нової оборонної холдингової компанії з функціями фінансового та корпоративного центру з управління галузевими об’єднаннями.

Концепцію трансформації, згідно статуту компанії, має затвердити наглядова рада концерну, після чого її буде передано на розгляд та остаточне затвердження Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.

"В основі стратегії лежить глибинний аналіз фінансово-економічного, технічного та управлінського стану підприємств Концерну, продуктового портфелю Укроборонпрому та експортних ринків.

Запропонована концепція також враховує всі коментарі та пропозиції віце-прем’єр-міністра Олега Уруського, які команда Концерну отримала під час презентацій майбутніх галузевих холдингів, що тривали протягом липня-вересня поточного року", - додали у концерні.

Відповідно до плану перетворень "Укроборонпрому", 60 підприємств концерну будуть реорганізовані у 7 галузевих холдингів: "авіаремонт", "бронетехніка", "високоточне озброєння", "боєприпаси та спеціальна хімія", "радарні системи", "морські системи", "спецекспорт".

Решта підприємств буде передана в управління іншим органам, зокрема, до Фонду державного майна України.

Також, до складу майбутнього оборонного холдингу пропонують не включати деякі авіабудівні підприємства концерну, які мають відійти до самостійних об’єднань у аерокосмічній галузі.

Низку підприємств, включно з концерном, в процесі трансформації пропонують ліквідувати.

"Кінцевий перелік підприємств, що підлягають реорганізації, має бути затверджений наглядовою радою Укроборонпрому та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Після цього оновлену стратегію перетворень презентують комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і широкій громадськості", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда