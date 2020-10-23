Шмигаль збільшив термін створення фондового ринку: тепер каже про 3 роки

Прем'єр Денис Шмигаль знову заявив про необхідність створення фондового ринку в Україні, за його словами, це може зайняти 3 роки.

Про це він сказав під час наради з обговорення питання створення інфраструктури для розбудови фондового ринку в Україні 22 жовтня.

Зазначається, що участь у нараді взяли голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі, старший банкір ЕБРР Ірина Кравченко та представники уряду.

"Час експериментів завершився. Нам потрібні чіткі проектні кроки, які призведуть до виникнення цивілізованого ринку. Політична воля та підтримка уряду точно є", - заявив Шмигаль.

За його словами, створення фондової платформи може зайняти три роки.

Прем'єр висловив сподівання, що до роботи буде долучена якомога більша кількість міжнародних експертів, які вже мають працюючі фінансові моделі у своїх країнах.

"Є таймлайн - трирічний часовий горизонт. Повноцінне створення фондової площадки в Україні займе певний час, тому що це потребує зміну законодавства та правил", - додав Шмигаль.

Представник USAID у свою чергу заявив про підтримку реформи фондового ринку.

"Це великий амбітний проєкт, який матиме трансформуючий ефект на українську економіку. Проєкт змінить те, як міжнародні інвестори дивляться на Україну, якщо він буде впроваджений правильним чином. Це більше ніж ідея, ми хочемо, щоб платформа для торгівлі різними видами активів була реальністю", - зазначив Гауссі.

Нагадаємо:

У вересні Шмигаль заявляв про можливість побудови фондового ринку за 1 рік.

Економічна правда