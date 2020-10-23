Антимонопольники дозволили Novus придбати мережу Billa

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії UAB CONSUL TRADE HOUSE (мережа супермаркетів Novus) придбати 100% частки у статутному капіталі ПІІ "Білла-Україна" у компанії REWE INTERNATIONAL AG.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ під час розгляду заяви на концентрацію встановив, що компанії проводять одночасну господарську діяльність лише на наступних ринках: роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами (окремо) – в межах міст Києва, Борисполя та Ірпеня і надання в оренду (суборенду) комерційної нерухомості під торгівлю в місті Києві.

В комітеті зазначають, що враховуючи, що сукупні частки учасників концентрації на задіяних ринках є незначними, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому надав відповідний дозвіл.

Нагадуємо:

Компанія Consul Trade House UAB та Rewe International AG досягли угоди про покупку 100% частки у статутному капіталі "Білла-Україна", яка володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території України.

Novus та Billa продовжать працювати у звичайному режимі, виконуючи раніше досягнуті договірні зобов'язання перед партнерами та контрагентами.

Novus входить в литовську групу BT Invest, яка інвестує і в інші сектори України під брендами Stolitsa Group, Retroville і EVT.

На українському ринку Novus працює з 2009 року. Наразі мережа об’єднує 46 магазинів. Загальна площа торгових комплексів становить понад 220 000 кв. м.

Економічна правда