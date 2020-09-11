Справа корупції в "Борисполі": Суд призначив Дихне заставу в 5 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику "Міжнародного аеропорту "Бориспіль", а нині президенту компанії МАУ Євгенію Дихне, у вигляді застави в 5,25 мільйона гривень.

Про це повідомили Liga.net в пресслужбі МАУ.

У компанії додали, що внесуть заставу за свого керівника.

ВАКС напередодні почав розгляд клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу президенту авіакомпанії МАУ Євгенію Дихне. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що заподіяло понад 16,5 млн грн збитків держпідприємству.

Прокурор наполягав на застосуванні до Дихне запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі майже 15 млн грн.

Слідчі НАБУ заявили, що звинувачення полягає в тому, що в 2014-2019 роках вищі керівники держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" передавали в оренду приміщення комерційним структурам, не маючи на те права.

Як пояснили в пресслужбі МАУ, практика підписання попередніх договорів в період, коли Фонд держмайна проводить процедури вибору орендарів, існує з 2010 року.

"Термінів на проведення конкурсу оренди у Фонду держмайна, згідно із Законом, немає. Нормальна практика для Фонду - проводити конкурс близько двох років", - зазначили в МАУ.

Там наголошують, що за цей час різними керівниками було підписано понад 150 договорів, з них близько 100 - це договори, що забезпечують виробниче функціонування будь-якого цивілізованого аеропорту світу: оренда кас, офісних і складських приміщень.

У МАУ пояснили, що після укладення попереднього договору учасник повинен підписати основний договір (звичайно, якщо стане переможцем конкурсу, який проводиться Фондом держмайна). В іншому випадку - звільнити площу для нового орендаря. Це обов'язкова умова договору.

"На думку слідства, якщо орендодавець оплачував за попереднім договором суму Х, а в результаті конкурсу (проведеного, нагадаю, через два роки) учасник виграв конкурс з ціною Y, яка вище ніж ціна X, то на YX завдано шкоди підприємству. Логіка господарника інша - X це значно вище і краще ніж нуль, помножений на 24 місяці. Вартість оренди в обох випадках визначається незалежними акредитованими оцінювачами, а не директором державного підприємства. Як оцінити відсутність можливості забезпечити роботу аеропорту без кас авіакомпаній, кас Укрзалізниці, аптеки, громадського харчування - я не знаю", - прокоментував звинувачення Дихне.

За його словами, це не нова тема, вона добре знайома всім міністрам інфраструктури та керівникам Фонду держмайна.

"Тільки реальною проблемою вона завжди була виключно для керівників Борисполя. І якщо для усунення прірви і величезної корупційної лазівки в законодавстві про оренду державного майна потрібно розглянути це питання в ВАКС, значить, час прийшов. Адже хіба не для цього ми його створювали?!" , - зазначив глава МАУ.

"Я керував аеропортом з кінця 2014 до 2017 року. У 2015 році Бориспіль вперше за попередні три роки став прибутковим завдяки змінам, які ми з командою здійснили. На хвилі революції нам хотілося робити швидкі і якісні зміни, у нас не було часу чекати два роки", - заявив Дихне.

Нагадуємо:

НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Як з’ясувало слідство, службові особи аеропорту з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

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