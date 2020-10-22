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"Нафтогаз" ставить за мету вихід на IPO за кілька років

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:20
 

У "Нафтогазі" заявили, що вітають ухвалення урядом політики власності щодо компанії та ставлять за мету вихід на IPO (перший публічний продаж акцій) за кілька років.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Кабінет міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК "Нафтогаз України". Цей документ необхідний для розбудови належної системи корпоративного врядування в державних компаніях. Політика власності Нафтогазу визначає мету, пріоритети, основні напрями діяльності та показники ефективності, а також спосіб, у який держава реалізує свої права власності.\

Ми вітаємо ухвалення політики власності щодо Групи Нафтогаз", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що Нафтогаз є і буде державним, ставиться мета виходу на IPO за кілька років.

"IPO (Initial Public Offering) - це спосіб залучити додаткові фінанси, розповісти про свою компанію всьому світу, оцінити її вартість та увійти до клубу компаній, які управляються ефективно та за прозорими принципами, зрозумілими в світі", - зазначили в "Нафтогазі".

Нагадаємо:

Кабмін затвердив нову політику власності НАК "Нафтогаз України", яка зокрема, містить аплановане IPO (перший публічний продаж акцій) міноритарного пакета на одній із провідних фондових бірж.

Економічна правда

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