Кабмін затвердив політику власності "Нафтогазу": у планах - IPO міноритарного пакета

Кабмін затвердив нову політику власності НАК "Нафтогаз України", яка зокрема, містить аплановане IPO (перший публічний продаж акцій) міноритарного пакета на одній із провідних фондових бірж.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 21 жовтня.

Документ, зокрема, містить пріоритети, згідно з якими держава володіє "Нафтогазом", основні напрями діяльності компанії та показники ефективності, спосіб, у який держава реалізує свої права власності.

У постанові йдеться, що метою державного володіння є збереження компанії у державній власності.

Крім цього, заплановане IPO міноритарного пакета на одній із провідних фондових бірж.

Зазначається, що це необхідно для отримання державою показника вартості бізнесу та ціни акцій НАК, які будуть об'єктивним показником діяльності компанії.

Кабмін доручив наглядовій раді "Нафтогазу" в 3-місячний строк подати на затвердження проєкт стратегії компанії, а правлінню НАК - підготувати звіт про виконання очікуваних результатів діяльності компанії у 2017-2020 роках.

Економічна правда