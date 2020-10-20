Зеленський про приватизацію спиртзаводів: Має збільшити надходження в казну у 8 разів

Президент Володимир Зеленський похвалився ліквідацією монополії "Укрспирту", процес приватизації спиртзаводів, за його словами, має збільшити надходження в казну майже у 8 разів.

Про це він сказав у посланні з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"Ми ліквідували монополію "Укрспирту" та вивели цю галузь із тіні. Минулого тижня вже приватизовано перший спиртовий завод. Слід продовжувати цей процес, який у перспективі має збільшити надходження в казну майже у 8 разів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.

Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Економічна правда