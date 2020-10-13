"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 10 мільярдів

Зі старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 4343 позики на загальну суму 10,352 млрд грн - за минулий тиждень видали 216 кредитів на загальну суму в 469 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 10,352 млрд грн 7,689 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,044 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 619 мільйонів гривень - на поповнення оборотних коштів.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 216 кредитів на загальну суму в 469 мільйонів гривень. 67% (315 мільйонів гривень) від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

12,4% (58 мільйонів гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І позики на поповнення оборотних коштів складають 20,6% (96 мільйонів гривень)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, лідерами за кількістю угод в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" залишаються державні банки - на першому місці Приватбанк (1106 кредитів на загальну суму 789 мільйонів гривень); на другому місці Укргазбанк (761 кредит на загальну суму 1,030 мільярда гривень), і на третьому - Ощадбанк (653 кредити на суму 856 мільйона гривень).

Економічна правда