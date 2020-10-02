НБУ продовжує повільне знецінення гривні

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 5 жовтня на рівні 28,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,23 грн (на 2 жовтня - 33,32 гривні).

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Нагадуємо:

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.

Економічна правда