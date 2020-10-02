Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,36 - 28,37 гривні;

Євро – 33,22 - 33,23 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,26 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,93 гривні, продають по 33,34 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,41 гривні, євро - 33,08 - 33,20 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 2 жовтня на рівні 28,33 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривні).

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

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Економічна правда