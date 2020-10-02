Клієнти Приватбанку за місяць обміняли монет номіналом 25 копійок на 3,3 мільйони

У вересні клієнти Приватбанку обміняли у касах банку монети номіналом у 25 копійок на 3,3 млн грн, а з 1 жовтня принесли до кас банку 25-копійчаних монет на 900 тисяч гривень.

Про це з посиланням на прес-службу банку повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що загалом можливістю обміну виведених з обігу монет скористалися понад 27 тисяч клієнтів банку - у середньому кожен клієнт обміняв дрібні гроші на паперові або зарахував на свій рахунок суму в 155 грн.

Нагадаємо:

Нацбанк з 1 жовтня 2020 року вивів з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти зразка випуску до 2003 року.

Відповідні монети і банкноти до 30 вересня 2021 року можна буде безкоштовно обміняти у всіх банках країни, а до 30 вересня 2023 року - в Нацбанку, Ощадбанку, Приватбанку, Райффайзен Банку Аваль та ПУМБ.