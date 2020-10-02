Гендиректор "Ковальська" розповів, чому про іпотеку під 10% можна забути

Генеральний директор будівельної групи "Ковальська" Сергій Пилипенко вважає, що про іпотеку під 10% можна забути через високі показники дефіциту держбюджету на 2021 рік та дії уряду.

Про це він повідомив в інтерв’ю ЕП.

Пилипенко заявив, що обсяг будівництва житла буде показувати у Києві низьку сталу динаміку росту, до 5% на рік. Також він не бачить передумов для кризи, пов'язаної з перенасиченням ринку нерухомості.

"Бульбашка" буде тільки тоді, коли її будуть розганяти за запозичені кошти. Зараз частка іпотеки на ринку становить менше 5%. Плани уряду і проєкт держбюджету на 2021 рік свідчать, що про іпотеку під 10% можна забути", - повідомив він.

Раніше Пилипенко аналізуючи показники проєкту держбюджету на 2021 рік заявив, що через 270 млрд.грн дефіциту бюджету, що складає 6% ВВП, Україну очікує ріст інфляції та друк грошей.

"Зрозуміло, що міжнародні кредитори не готові фінансувати життя чиновників на широку ногу, а отже друк грошей і суттєвий ріст інфляції стане найбільш ймовірним сценарієм.

А про доступну іпотеку, певно, можемо забути. Принаймні в наступному році", - резюмував Пилипенко.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Сергій Пилипенко, "Ковальська": Для деяких забудовників криза 2020 року – це початок кінця



Нагадуємо:

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, бо банківські ставки за іпотекою, які існували досі, – "просто непідйомні для багатьох українських сімей".

У вересні прем'єр Шмигаль заявив, що на сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%.