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В УЗ розповіли, які деталі найчастіше крадуть на залізниці

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 11:40
 

Департамент вагонного господарства "Укрзалізниці" заявив, що найчастіше зловмисники викрадають деталі та вузли гальмівного обладнання вагонів, авторежими, авторегулятори та затяжки горизонтальних важелів.

Про це повідомляє медіацентр УЗ "Магістраль".

"Розкрадання цих деталей безпосередньо впливає на забезпечення безпеки руху поїздів і може призвести до тяжких наслідків - аварій з людськими жертвами", - заявили в УЗ.

Підкреслюється, що найгірша ситуація - зі збереженням вагонів власності залізничних компаній інших країн, оскільки на них не встановлюються пристрої захисту від крадіжок, що застосовуються на рухомому складі інвентарного і власного парку України.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила посадовців "Укрзалізниці" на закупівлі неякісних елментів для колій, збитки оцінюються у 11,8 млн грн.

Економічна правда

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