Збитки на 12 мільйонів: В УЗ викрили закупівлю неякісних елементів для колій

Служба безпеки України викрила посадовців "Укрзалізниці" на закупівлі неякісних елментів для колій, збитки оцінюються у 11,8 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники задокументували, що у 2018 році комерсанти за сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" організували протиправний механізм постачання неякісних елементів верхньої будови колії виробництва АТ "Дніпропетровський стрілочний завод". Ділки встигли поставити продукції на майже 15 мільйонів гривень. Експлуатація цих елементів також створювала загрозу стабільному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

СБУ ініціювала низку експертиз, які підтвердили невідповідну якість продукції заявленим вимогам та встановили, що державному стратегічному товариству завдано збитки у розмірі 11,8 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Майже на третину неякісної продукції суд наклав арешт.

"Співробітники спецслужби також встановили, що протягом 2020 року, поки тривали експертизи, посадовці Укрзалізниці намагалися знову закупити неякісну продукцію. Завдяки інформуванням СБУ керівництвом АТ "Укрзалізниця" протиправний механізм було заблоковано". - додали у відомстві.

У межах кримінального провадження пройшли обшуки у Києві і Дніпрі.

"Наразі причетним до протиправної діяльності фігурантам, у тому числі колишньому заступнику одного із Департаментів Укрзалізниці та двом керівникам комерційних структур прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Триває досудове слідство", - зазначили в СБУ.

Економічна правда