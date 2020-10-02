У Сіетлі змусили Uber і Lyft платити водіям мінімальну погодинну ставку

У Сіетлі, штат Вашингтон, з 2021 року компанії Uber та Lyft платитимуть водіям не менше 16,39 доларів за годину – мінімальний рівень оплати праці, встановлений у місті для компаній зі штатом понад 500 осіб.

Про це повідомляє видання Хмарочос із посиланням на Еngadget.

В 2018 році подібний закон прийняли в Нью-Йорку. За новими правилами, водіям ще будуть доплачувати 0,56 доларів за хвилину при перевезенні пасажира на додачу до тарифу за милю (1,6 кілометр), передбаченому на покриття витрат.

Нові правила допоможуть компенсувати штучно занижені ставки оплати, на яких заробляють сервіси. Також закон передбачає, що Uber і Lyft повинні залишати чайові водіям і не включати їх у мінімальну заробітну плату. Вони також повинні відшкодовувати водіям витрати на маски та інші засоби захисту в період епідемії коронавірусу.

В Uber застерігають, що цей крок може не привести до очікуваних результатів. Як приклад вони навели Нью-Йорк, де введення зарплатного мінімуму привело до зростання вартості проїзду на таксі, скорочення числа водіїв та ускладнення умов їх праці, пише GeekWire.

Нагадуємо:

У Каліфорнії, США, компанія Uber відмовилася визнавати своїх водіїв співробітниками, незважаючи на ухвалений у штаті новий закон. Через це Uber і Lyft тимчасово припинили роботу після рішення Верховного суду Сан-Франциско, яке зобов’язує ці компанії визнати водіїв працівниками.

Uber і Lyft працюють за бізнес-моделлю, що класифікує водіїв як незалежних підрядників, а не співробітників.

Натомість суд вважає інакше - оскільки бізнес цих компаній базується на праці водіїв, а компанії, зі свого боку, здійснюють контроль за виконанням роботи.

Сервіс Uber виграв апеляцію в суді, отримавши рішення про те, що компанія може продовжити роботу в Лондоні.





