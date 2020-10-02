Коболєв допускає заповнення сховищ газу України у жовтні на 100%

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає заповнення підземних сховищ (ПСГ) України протягом жовтня до 100% їх потужності.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24" передає Інтерфакс-Україна.

"Наші українські сховища заповнені на 90%. Такого не було дуже-дуже давно. Я очікую, що до кінця цього місяця це заповнення може досягти навіть 100%", - сказав він в четвер увечері.

За його словами, такий рівень заповнення ПСГ країни багато в чому забезпечили приватні трейдери.

Глава "Нафтогазу" вважає, що наявну пропозицію газу на українському ринку вплине на його ціну для споживачів країни цієї зими в сторону зменшення.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, Україна увійшла в жовтень 2020 року з рекордними 28 млрд куб. м газу запасів в своїх ПСГ.

Станом на 30 вересня запаси досягли 28,054 млрд куб. м, або 90,6% загальної проектної місткості сховищ, свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

Молдова закачає в підземні сховища України близько 100 млн. кубометрів газу для зберігання.