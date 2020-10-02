Молдова буде зберігати запаси газу в Україні

Молдова закачає в підземні сховища України близько 100 млн. кубометрів газу для зберігання.

Про це повідомив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон в Facebook.

"Вже почалися перші поставки. За словами "Молдовагаз", протягом жовтня-листопада планується закачати близько 100 млн м3 газу.

Питання створення запасу газу для Молдови в Україні ми почали активно опрацьовувати ще влітку 2019, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну", - пише він.

Макогон підкреслює, що такий запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу.

Як повідомляють в "Молдовагаз", компанія почала закачування на зберігання природного газу в Україні за Трансбалканського коридору. Щодня планується передавати від 1,5 до 3 млн куб. м газу для складування в підземних сховищах, щоб використовувати його в холодну пору року.

За необхідності, ці обсяги будуть поставлені споживачам "Молдовагаз" в період з грудня 2020 по лютий 2021 року.Сумарне споживання природного газу правобережною частиною Республіки Молдова знаходиться в межах 1 мільярда кубометрів на рік.